Экс-форвард «Спартака» Ширко назначен директором академии «Торпедо»

47-летний экс-нападающий московского «Спартака», «Торпедо» и сборной России Александр Ширко стал новым директором клубной академии «Торпедо», сообщает пресс-служба автозаводцев.

В марте 2024 года «Чемпионат» сообщал, что Ширко наряду с Дмитрием Ульяновым, Сергеем Литвиновым и Романом Орещуком входил в число претендентов на пост спортивного директора «Торпедо».

Форвард Александр Ширко выступал за главную команду «Спартака» с 1995 по 2001 год, в составе «Торпедо» — с 2001 по 2003 год. В составе красно-белых экс-футболист шесть раз выигрывал чемпионат России и один раз Кубок России. Также Ширко в ходе карьеры игрока выступал за ярославский «Шинник», грозненский «Терек», «Томь» и «МВД России».

В составе сборной России провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым голом.