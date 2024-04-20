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«Челси» и «Манчестер Сити» не заинтересованы в Пиняеве — журналист Хачатрян

«Челси» и «Манчестер Сити» не заинтересованы в Пиняеве — журналист Хачатрян
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Журналист Грач Хачатрян опроверг информацию об интересе английских клубов «Манчестер Сити» и «Челси» к 19-летнему левому вингеру московского «Локомотива» и сборной России Сергею Пиняеву.

«Челси» и «Манчестер Сити» не заинтересованы в Сергее Пиняеве. В текущих обстоятельствах любому российскому игроку будет трудно перейти в Премьер-лигу. У «Челси» недавно был подобный опыт. Кстати, несколько недель назад тот же источник сообщил, что «Рейнджерс» и «Селтик» интересуются Эдуардом Сперцяном», — написал Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее британский портал HITC сообщил о трансферном интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси» и ряда других английских и европейских клубов.

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