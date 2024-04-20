Форвард «Балтики»: была мысль уйти из футбола

Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес рассказал о тяжёлом периоде своей карьеры и об адаптации в европейском футболе.

– В вашей карьере был тяжёлый период?

– Да, когда не получалось пробиться. Казалось, что всё идёт не так. Даже была мысль уйти из футбола, но достаточно быстро ушла из моей головы. Теперь я о таком даже не задумываюсь. Хотя, когда я только приехал в Болгарию, у меня не было опыта выступления во взрослом футболе. И первые шесть месяцев было тяжеловато, но потом начал играть и забивать. Затем ещё один сезон, в котором были удачные матчи. А там и интерес «Балтики» появился. Теперь мне намного проще. Я уже адаптирован к европейскому футболу, — рассказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Фернандес перешёл из «Сантоса» U20 в «Черно море» в июле 2022 года. За два сезона в составе команды нападающий сыграл 49 матчей, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.

В феврале 2024 года 21-летний бразилец перебрался в калининградскую «Балтику». Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл восемь матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.