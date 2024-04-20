Маурисио Почеттино: завоевать трофей на «Уэмбли» — это моя мечта

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о грядущем полуфинале Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 20 апреля.

«Это полуфинал, но при этом это финал. Если не выиграем, то не получим право сыграть на «Уэмбли». У меня много хороших воспоминаний об этом стадионе. Я надеюсь, что однажды смогу завоевать трофей на «Уэмбли» — это моя мечта. Это было бы потрясающе. Мы сосредоточены на том, чтобы выиграть матч и выйти в финал», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Челси» пройдёт на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск. В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались дважды: в первом круге они сыграли вничью со счётом 4:4, во втором — со счётом 1:1.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: