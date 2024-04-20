«Рубин» — «Локомотив»: Вада открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада.

После 23 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 32 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 37 очков и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 1-м туре. В том противостоянии «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 2:2. Также команды дважды играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, во втором — со счётом 3:0.