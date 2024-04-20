Дмитрий Сенников прокомментировал удаление игрока «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок железнодорожников Дмитрий Сенников считает, что в матче 25-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» главный арбитр встречи Евгений Кукуляк должен был удалить не защитника хозяев Рустама Ашурматова, а его коллегу по амплуа Алексея Грицаенко.

«На мой взгляд, нужно было показывать вторую жёлтую Грицаенко, а не красную Ашурматову. Грицаенко делает фол, толкает игрока в Ашурматова. Понятно, что это фол последней надежды. Но всё равно это ошибочная красная! Позови судью на VAR! Арбитр (Евгений Кукуляк) посмотрит и удалит Грицаенко. Мы видим, что Тимур Сулейманов просто врезается в Ашурматова. Начальная стадия фола, на мой взгляд, от Грицаенко. Судьи разберут, конечно», — приводит слова Сенникова «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

На 21-й минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. На 43-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Дмитрий Баринов. На 78-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.