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Булыкин: история контракта Дзюбы с «Локомотивом» влияет на его настроение и самоотдачу

Булыкин: история контракта Дзюбы с «Локомотивом» влияет на его настроение и самоотдачу
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничейном результате клуба в выездном матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«У «Локомотива» были хорошие шансы, чтобы обогнать ЦСКА и «Динамо», заняв третье место. Но был тяжёлый выезд в Казань, поэтому не воспользовались этим шансом. Уже в следующих играх «Локомотив» должен набирать очки, если команда хочет быть в призовых местах.

Про состояние Дзюбы надо спрашивать у тренерского штаба «Локомотива». Нужно понимать, хотят ли в клубе продлевать контракт с Артёмом, потому что это очень сильно влияет на настроение и самоотдачу Дзюбы. Мы не знаем всех этих тонкостей. При этом Галактионов видит всех футболистов на тренировках и чувствует, кто может помочь команде. Понятное дело, что всех неготовых футболистов не будут ставить в состав, потому что они могут испортить игру и команда может не достичь того результата, которого требует руководство», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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