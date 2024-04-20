Виллиан Роша: моя новая мечта — снова поднять Кубок России! Можно и с капитанской повязкой

Бразильский центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями от того, что несколько раз получал право вывести армейцев на поле с капитанской повязкой.

«Во всех клубах, где играл, я всегда был тем футболистом, которого уважают партнёры. И я, в свою очередь, очень уважительно относился ко всем игрокам команды. Мне кажется, это один из элементов лидерства. Возможно, тренер увидел во мне это качество и сделал выбор в мою пользу.

Быть капитаном в таком большом клубе, как ПФК ЦСКА, пусть и парочку матчей, — это мечта, которая сбылась! Теперь моя новая мечта — снова поднять кубок над головой! Можно и с капитанской повязкой (смеётся)», — приводит слова Роши официальный сайт красно-синих.

Напомним, Роша перешёл в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.