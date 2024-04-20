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Игрок «Барселоны» Кристенсен рассказал об адаптации к новой позиции на поле

Игрок «Барселоны» Кристенсен рассказал об адаптации к новой позиции на поле
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Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен рассказал, что не намерен покидать команду, а также поделился впечатлениями от перевода на позицию опорного полузащитника.

«Я не сомневаюсь, что буду здесь в следующем сезоне. У меня всё ещё есть два года контракта, и я счастлив.

Адаптация прошла быстро, мне нравится играть. Очевидно, что есть ещё много аспектов, которые мне нужно изучить и улучшить. В этом не было ничего сложного, потому что я опорный полузащитник, и моя роль в основном оборонительная, с целью внести некоторый баланс и избежать встречных контратак соперника, но очевидно, что я считаю себя защитником», — приводит слова Кристенсена Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. По ходу нынешнего сезона Хави стал использовать датчанина в полузащите из-за проблем в опорной зоне.

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