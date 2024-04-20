Слишкович: от «Спартака» хочу видеть команду. Это то, что мы в последнее время потеряли

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о том, что он в первую очередь хочет увидеть от футболистов красно-белых, а также высказался о психологическом состоянии игроков.

«Я хочу видеть команду! Это то, что мы в последнее время потеряли. Но в Петербурге я команду увидел. Да, мы не выглядели ярко, не создали много моментов. Но ребята старались до самого конца. Делали всё, чтобы не проиграть. Это тоже очень важно. И этот позитивный момент нужно закреплять.

После матча в Питере сказал: «У игроков есть блок и боязнь показывать свои качества»? Это вопрос психологии. Такое возникает, когда у команды не получается показывать хорошие результаты. А в «Спартаке», это факт, на игроков оказывается повышенное давление. И если они боятся ошибиться, это может стать большой проблемой. Нужно быть свободным от лишних мыслей, чтобы показывать свой максимум.

Как это решить? Разговорами. Работой на тренировках. Но лучший рецепт — победа в следующем матче. Тогда всё налаживается, футболисты приезжают на тренировку после игры довольными, и дела идут в гору. Поэтому нам очень нужна победа», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, после 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает седьмое место.