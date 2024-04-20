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Виллиан Роша высказался о пропуске матча со «Спартаком»

Виллиан Роша высказался о пропуске матча со «Спартаком»
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о следующем матче чемпионата России со «Спартаком». Встреча состоится в четверг, 25 апреля. Игру из-за дисквалификаций пропустят Аббосбек Файзуллаев, Игорь Дивеев и сам Роша.

— Как оцениваете шансы со «Спартаком» без вас, Аббоса и Дивеева в составе?

— У нас очень хорошие и качественные игроки. Понимаем, что нашему коллективу может недоставать, но все игроки крайне ценны и важны. После матча партнёры по команде сказали, что это игровой эпизод и такое случается. Все прекрасно знают, что я не хотел причинить вред и навредить этому игроку. По ходу игры происходит много подобных эпизодов. Порой такая борьба не приводит к удалению. Но я уважаю решение судей, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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