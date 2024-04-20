«Лион» обыграл «ПСЖ» в первом полуфинальном матче женской Лиги чемпионов

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20 апреля состоялся матч полуфинала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Лион» и «ПСЖ». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Инициативу поначалу захватили парижанки. К 48-й минуте в их составе дубль оформила Мари-Антуанетт Катото. Всё шло к победе гостей. Но футболистки «Лиона» перевернули ход встречи в самой концовке. В период с 80-й по 86-ю минуты хозяева забили трижды. Отличились в их составе Кадидьяту Дьяни, Мельши Дюморне и Амель Мажри.

Ответная игра состоится 28 апреля. Встреча пройдёт в Париже.

В другом матче полуфинала сыграли «Барселона» и «Челси». Лондонский клуб победил со счётом 1:0.

Напомним, «Барселона» стала обладателем трофея женской Лиги чемпионов по итогам минувшего года. В финале данного турнира каталонский клуб обыграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:2.