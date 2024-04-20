Созин: посмотрим, что ЦСКА с Лукиным, Рядно и Кисляком покажет со «Спартаком»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал удаление защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Про Дивеева говорить очень сложно – абсолютно точно он не готов к возвращению на поле. И понятно, почему его не было в старте. Конечно, если ты не готов – лучше не выходи, но тут заставила ситуация. А теперь посмотрим, что покажет ЦСКА со «Спартаком» без Роши, Аббоса и Дивеева, но с Лукиным, Рядно и Кисляком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кроме Дивеева, игру с красно-белыми, которая состоится 25 апреля, пропустят хавбек Аббосбек Файзуллаев (перебор жёлтых карточек) и защитник армейцев Виллиан Роша (получил прямую красную карточку на 19-й минуте матча с «Ахматом»).

Напомним, после 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Армейцы расположились на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.