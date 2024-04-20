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Созин: посмотрим, что ЦСКА с Лукиным, Рядно и Кисляком покажет со «Спартаком»

Созин: посмотрим, что ЦСКА с Лукиным, Рядно и Кисляком покажет со «Спартаком»
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал удаление защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Про Дивеева говорить очень сложно – абсолютно точно он не готов к возвращению на поле. И понятно, почему его не было в старте. Конечно, если ты не готов – лучше не выходи, но тут заставила ситуация. А теперь посмотрим, что покажет ЦСКА со «Спартаком» без Роши, Аббоса и Дивеева, но с Лукиным, Рядно и Кисляком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кроме Дивеева, игру с красно-белыми, которая состоится 25 апреля, пропустят хавбек Аббосбек Файзуллаев (перебор жёлтых карточек) и защитник армейцев Виллиан Роша (получил прямую красную карточку на 19-й минуте матча с «Ахматом»).

Напомним, после 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Армейцы расположились на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ
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