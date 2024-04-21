«Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках в следующем сезоне

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Кадис». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1. Таким образом, победа в этой игре гарантировала «Жироне» участие в еврокубках в следующем сезоне.

За шесть туров до окончания сезона-2023/2024 в Ла Лиге «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице и не опустится ниже шестой строчки, которая даёт право участвовать в Лиге Европы. Команда Мичела набрала 68 очков за 32 матча.

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Отметим, «Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках. Клуб был основан в 1930 году. За 94 года каталонцы всего четыре сезона провели в высшем испанском дивизионе.

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