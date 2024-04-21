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«Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках в следующем сезоне

«Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках в следующем сезоне
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Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Кадис». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1. Таким образом, победа в этой игре гарантировала «Жироне» участие в еврокубках в следующем сезоне.

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Гарсия – 9'     2:0 Мартин – 22'     3:0 Довбик – 71'     3:1 Эскаланте – 81'     4:1 Порту – 82'    

За шесть туров до окончания сезона-2023/2024 в Ла Лиге «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице и не опустится ниже шестой строчки, которая даёт право участвовать в Лиге Европы. Команда Мичела набрала 68 очков за 32 матча.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, «Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках. Клуб был основан в 1930 году. За 94 года каталонцы всего четыре сезона провели в высшем испанском дивизионе.

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