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Жирона — Кадис. Прямая трансляция
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«Жирона» разгромила «Кадис» в матче Ла Лиги

«Жирона» разгромила «Кадис» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Гарсия – 9'     2:0 Мартин – 22'     3:0 Довбик – 71'     3:1 Эскаланте – 81'     4:1 Порту – 82'    

На девятой минуте счёт в матче открыл защитник «Жироны» Эрик Гарсия, которому ассистировал нападающий Савио. На 22-й минуте матча преимущество хозяев удвоил полузащитник «Жироны» Иван Мартин с передачи защитника Мигеля Гутьерреса.

На 71-й минуте нападающий Артём Довбик забил третий мяч в составе «Жироны». Гутьеррес записал на свой счёт вторую голевую передачу в матче. На 81-й минуте гости забили усилиями полузащитника Гонсало Эскаланте. На 82-й минуте нападающий «Жироны» Порту сделал счёт 4:1.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Жирона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очков за 32 матча. «Кадис» находится на 18-м месте, заработав 25 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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