«Жирона» разгромила «Кадис» в матче Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл защитник «Жироны» Эрик Гарсия, которому ассистировал нападающий Савио. На 22-й минуте матча преимущество хозяев удвоил полузащитник «Жироны» Иван Мартин с передачи защитника Мигеля Гутьерреса.

На 71-й минуте нападающий Артём Довбик забил третий мяч в составе «Жироны». Гутьеррес записал на свой счёт вторую голевую передачу в матче. На 81-й минуте гости забили усилиями полузащитника Гонсало Эскаланте. На 82-й минуте нападающий «Жироны» Порту сделал счёт 4:1.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Жирона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очков за 32 матча. «Кадис» находится на 18-м месте, заработав 25 очков.