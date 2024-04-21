«Пари НН» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает десятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1.