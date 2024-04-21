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Бериша: за всё время моей карьеры в «Ахмате» — этот сезон самый тяжёлый

Бериша: за всё время моей карьеры в «Ахмате» — этот сезон самый тяжёлый
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Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), а также высказался относительно нынешнего сезона грозненского клуба в целом.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Хвала богу, что мы выиграли. Очень тяжёлая игра, ЦСКА — классная команда. Мы выиграли, теперь у нас есть четыре дня на подготовку к «Сочи».

За всё время, что я в «Ахмате», это самый тяжёлый период. У нас нет результата, но Аллах проводит нас через это. Нам надо верить, работать. Это футбол. Если мы будем настоящей командой, мы будем выигрывать каждый матч.

У меня нет объяснения, почему этот сезон так плохой. У нас осталось шесть матчей. Нам надо побеждать в каждой», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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