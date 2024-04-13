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Агентство защитника ЦСКА Роши: ждём шагов от армейцев

Агентство защитника ЦСКА Роши: ждём шагов от армейцев
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В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, рассказали, как обстоят дела в переговорах их клиента с армейцами.

«Сейчас мы находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждём встречного предложения», – приводит слова представителей агентства «РБ Спорт».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что будущее Виллиана Роши в ЦСКА находится под вопросом. Источник писал, что армейцы сделали защитнику предложение о продлении контракта, который истекает следующим летом. Но это предложение не устроило Виллиана.

Напомним, в текущем сезоне Роша принял участие в 19 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. Игрок московского ЦСКА отметился двумя забитыми мячами.

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