Агентство защитника ЦСКА Роши: ждём шагов от армейцев

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, рассказали, как обстоят дела в переговорах их клиента с армейцами.

«Сейчас мы находимся в ожидании шагов от ЦСКА. Ждём встречного предложения», – приводит слова представителей агентства «РБ Спорт».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило о том, что будущее Виллиана Роши в ЦСКА находится под вопросом. Источник писал, что армейцы сделали защитнику предложение о продлении контракта, который истекает следующим летом. Но это предложение не устроило Виллиана.

Напомним, в текущем сезоне Роша принял участие в 19 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. Игрок московского ЦСКА отметился двумя забитыми мячами.