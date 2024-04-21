Бериша: уверен, мы останемся в РПЛ — «Ахмат» никогда не умирает

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о перспективах грозненского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В субботу, 20 апреля, «Ахмат» одержал выездную победу в матче 25-го тура чемионата России над ЦСКА со счётом 2:1. Армейцы доигрывали матч вдевятером: на 19-й минуте прямую красную карточку получил Виллиан Роша, а на 89-й был удалён Игорь Дивеев.

«Я уверен, что мы останемся в РПЛ. Мы — «Ахмат»! «Ахмат» никогда не умирает», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 23 очка и на текущий момент занимает 14-е место. В следующем туре подопечные Адиева сыграют с «Сочи». Встреча состоится 25 апреля.