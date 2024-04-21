«Мы хотим вписать себя в историю». Фоден — о возможном 4-м подряд титуле чемпиона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о возможности выиграть Английскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд.

«У нас на тренировочной площадке висит надпись на стене. Там написано: «Никто не выигрывал четыре Премьер-лиги подряд… пока». Каждый день я смотрю на этот слоган и думаю, а почему бы и нет? Мы хотим вписать себя в историю», — сказал Фоден на пресс-конференции.

Кроме «горожан» три раза подряд Английскую Премьер-Лигу выигрывал «Манчестер Юнайтед» (1998/1999-2000/2001, (2006/2007-2008/2009).

На данный момент после 32 игр в чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка и имея игру в запасе перед лидирующим лондонским «Арсеналом», в активе которого 74 балла.