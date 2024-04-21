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Черевченко: Амадони Камолову по силам стать открытием молодёжного Кубка Азии

Черевченко: Амадони Камолову по силам стать открытием молодёжного Кубка Азии
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Экс-тренер «Истиклола» и московского «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос, кто из футболистов стартовавшего молодёжного Кубка Азии может стать открытием этого турнира.

«Честно говоря, подробно молодёжную сборную Таджикистана не изучал, но там играют несколько моих бывших футболистов. Например, Амадони Камолов – один из ведущих игроков «Истиклола» и футболист национальной сборной. Ему по силам стать открытием турнира», – приводит слова Черевченко Metaratings.

Напомним, нападающий Амадони Камолов выступает за сборную Таджикистана. В нынешнем клубном сезоне он принял участие в шести матчах азиатской Лиги чемпионов, в которой отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

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