Черевченко: Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил прогресс российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

«Алексей много работал, чтобы этого добиться. Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе у своего оппонента. Он стал стабильнее играть и показывать хорошую игру», — приводит слова Черевченко Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.