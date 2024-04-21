Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черевченко: Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе «Аталанты»

Черевченко: Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе «Аталанты»
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил прогресс российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

«Алексей много работал, чтобы этого добиться. Миранчуку удалось выиграть конкуренцию за место в составе у своего оппонента. Он стал стабильнее играть и показывать хорошую игру», — приводит слова Черевченко Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Итальянский журналист ответил, почему Миранчук потерял место в основе «Аталанты»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android