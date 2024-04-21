«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура чемпионата Испании «Хетафе» набрал 39 очков и занимает десятое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «Реал Сосьедад» заработал 50 очков и располагается на шестой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды встречались в 6-м туре. В том противостоянии «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счётом 4:3.