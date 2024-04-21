Игрок «Ахмата» Лукас Ловат подтвердил, что зимой мог перейти в ЦСКА
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Защитник «Ахмата» Лукас Ловат рассказал о том, что в зимнее трансферное окно мог стать игроком ЦСКА. В субботу, 20 апреля, грозненский клуб обыграл армейцев на выезде со счётом 2:1 в матче 25-го тура РПЛ-2023/2024.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63' 1:1 Конате – 79' 1:2 Бериша – 87'
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет
«Правда, что зимой я мог перейти в ЦСКА. Президент «Слована Братиславы» позволил мне приехать в Россию. Но сейчас я в Ахмате. Я собираюсь тренироваться. Ведь ты никогда не знаешь своё будущее», — сказал Ловат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 23 очка и на текущий момент занимает 14-е место, в активе ЦСКА 37 очков после аналогичного количества игр. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.
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