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Тен Хаг: критика в мой адрес? За 18 месяцев у нас ни разу не было оптимального состава

Тен Хаг: критика в мой адрес? За 18 месяцев у нас ни разу не было оптимального состава
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, беспокоит ли его критика в свой адрес, обусловленная неудовлетворительными результатами «красных дьяволов».

«Мы должны побеждать, и я не хочу искать оправданий, если нам это не удаётся. Меня не волнует то, что говорят. Меня больше беспокоит то, что за 18 месяцев у меня ни разу не было оптимального состава на поле. Вот это меня волнует, ведь игроки травмированы.

Всего один раз я распоряжался сильнейшим составом, в домашнем матче с «Сити» в прошлом сезоне. Во всех остальных матчах всегда приходилось учитывать такой аспект, как травмы. Это естественно для футбола, но не в таком количестве, как у нас.

Когда у тебя столько травмированных на ключевых позициях, невозможно добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других правда может быть своя, но я не могу тратить силы на это», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, после 32 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает седьмое место.

Турнирная таблица АПЛ
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