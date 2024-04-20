«Я знаю, что он станет лучше». Тен Хаг отреагировал на критику в адрес Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встал на защиту опорного полузащитника «красных дьяволов» Каземиро, подвергающегося критике в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне он превозмогал серьёзную травму, которой у него никогда не было в карьере. Но он всегда побеждает. Я верю, что он добьётся успеха. Я знаю, что он станет лучше. Я крайне уверен в нём. Каземиро — боец», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Каземиро не был доступен из-за травмы с октября 2023 года по январь 2024 года.