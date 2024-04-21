Кечинов: состояние «Спартака» оставляет желать лучшего, дерби в любом случае будет тяжёлым

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 21-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 25 апреля в 20:30 мск.

«У ЦСКА достаточно футболистов, путь позиция центрального защитника получается самой проблемой в отсутствии Дивеева и Роши. Думаю, что Федотов выберется из этой ситуации и найдёт тех, кто неплохо сыграет на данной позиции.

Сегодняшнее состояние «Спартака» оставляет желать лучшего. Поэтому в любом случае для команды игра с ЦСКА будет очень тяжёлой, какие бы проблемы у армейцев ни были. Матч будет равным. Это дерби, и этим всё сказано. Настрой скмасшедший, болельщики, ажиотаж», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.