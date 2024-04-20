Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Ростов»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче столичного клуба с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ. Он пройдёт 21 апреля в Ростове.

«Ростов» сейчас на ходу, команда играет хорошо, выглядит прилично и самое главное, что набирает очки. Про «Спартак» так сказать нельзя, команда находится не в лучшей форме. Поэтому, конечно, на данный момент фаворитом в этой игре является «Ростов». Надеюсь, что футболисты «Спартака» — самолюбивые люди, которые настроятся на игру и дадут бой «Ростову». Пока о какой-то игре и сыгранности в «Спартаке» речи быть и не может. Поэтому команда может победить «Ростов» за счёт характера, силы воли и настроя. Если этого не будет, то «Спартак» проиграет.

Конечно, полный стадион поможет «Ростову». Игра «Ростова» толкает к тому, что болельщики приходят в таком большом количестве, чтобы посмотреть и насладиться игрой своей любимой команды. Если бы не было игры и результата, то даже на «Спартак» не пришло бы столько людей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.