Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Ростов»

Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче столичного клуба с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ. Он пройдёт 21 апреля в Ростове.

«Ростов» сейчас на ходу, команда играет хорошо, выглядит прилично и самое главное, что набирает очки. Про «Спартак» так сказать нельзя, команда находится не в лучшей форме. Поэтому, конечно, на данный момент фаворитом в этой игре является «Ростов». Надеюсь, что футболисты «Спартака» — самолюбивые люди, которые настроятся на игру и дадут бой «Ростову». Пока о какой-то игре и сыгранности в «Спартаке» речи быть и не может. Поэтому команда может победить «Ростов» за счёт характера, силы воли и настроя. Если этого не будет, то «Спартак» проиграет.

Конечно, полный стадион поможет «Ростову». Игра «Ростова» толкает к тому, что болельщики приходят в таком большом количестве, чтобы посмотреть и насладиться игрой своей любимой команды. Если бы не было игры и результата, то даже на «Спартак» не пришло бы столько людей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android