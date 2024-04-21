Турецкий журналист назвал невозможным назначение тренера «Галатасарая» Бурука в «Спартак»

Турецкий журналист Мехмет Озджан прокомментировал новость о том, что московский «Спартак» предложил главному ренеру «Галатасарая» Окану Буруку контракт, рассчитанный на два года. Сообщалось, что заработная плата по этому трудовому соглашению составляет € 2,5 млн в год до вычета налогов.

«Я слышал новость, что Бурук может стать тренером «Спартака», но это невозможно. Недавно в «Галатасарае» собирался совет директоров, чтобы продлить контракт с тренером. Он ещё не продлён, но должен его переподписать с клубом ещё на два сезона. Так что его переход в «Спартак» невозможен. Может, в будущем он и может оказаться в другом клубе, но не сейчас, когда команда успешно выступает в турецкой лиге два сезона. Уверен на сто процентов, что он не окажется в «Спартаке» сейчас», — сказал Озджан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бурук возглавляет турецкий клуб с лета 2022 года. За этот период команда провела под его руководством 89 матчей во всех турнирах, в которых 68 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. В нынешнем сезоне «Галатасарай» на данный момент лидирует в турецкой Суперлиге, набрав 87 очков после 32 игр.