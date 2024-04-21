«Пари НН» — «Динамо»: Бителло забил четвёртый гол бело-голубых в матче

В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло укрепил преимущество своей команды.

Ранее, на 31-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 44-й минуте второй гол бело-голубых забил полузащитник Даниил Фомин. На 57-й минуте защитник гостей Роберто Фернандес забил третий гол своей команды.

После 23 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 10-е место. «Динамо» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.