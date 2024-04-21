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«Динамо» разгромило «Пари НН» и прервало серию поражений в РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 44-й минуте второй гол бело-голубых забил полузащитник Даниил Фомин.

На 57-й минуте защитник гостей Роберто Фернандес забил третий гол своей команды, сделав счёт разгромным. На 65-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло ещё укрепил преимущество своей команды. На 90-й минуте защитник «Пари НН» Николай Калинский забил гол, реализовав пенальти.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.