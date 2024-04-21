«Плохо спал после этого». Бернарду Силва — о нереализованном пенальти в матче с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился своими эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «горожане» уступили мадридскому «Реалу» в серии пенальти 1:1 (3:4 пен.), а сам футболист неудачно исполнил свой 11-метровый удар.

«Это была разочаровывающая ночь для меня. Также это была разочаровывающая неделя, как для меня, так и для всей команды, ведь мы хотели провести ещё один исторический сезон. Мы всё ещё можем добиться этого, но было большим разочарованием вылететь из Лиги чемпионов.

В первую ночь [после вылета] я мало спал, во вторую — немного лучше, в третью ночь спишь почти полноценно.

У меня было два варианта. Я выбирал одну из сторон, но не буду говорить, какую именно, а также середину. Я выжидал, хотел исполнить второй или третий пенальти, чтобы отследить реакцию вратаря при первых ударах.

Он двинулся рано, вот почему я подумал, что пробить по середине было хорошим вариантом. В 99% таких случаев вратари перемещаются, но он [Лунин] предпочёл остаться на месте. Он сыграл здорово, он молодец», — приводит слова Силвы ESPN.