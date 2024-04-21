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«Реал Сосьедад» потерял очки в матче с «Хетафе», Захарян был заменён на 69-й минуте

«Реал Сосьедад» потерял очки в матче с «Хетафе», Захарян был заменён на 69-й минуте
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Завершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Матч завершился в ничью со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Андер Барренечеа. На 29-й минуте счёт сравнял нападающий «Хетафе» Хуанми Латаса.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был заменён на 69-й минуте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 32 туров чемпионата Испании «Хетафе» набрал 40 очков и занимает девятое место. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр испанской Примеры заработал 51 очко и располагается на шестой строчке.

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в 6-м туре. В том противостоянии «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счётом 4:3.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 13'     1:1 Латаса – 29'    
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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