Семак — о победе над «Оренбургом»: матч получился напряжённый — два разных тайма

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 21 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

«Матч получился напряжённый — два разных тайма. В первом мы играли неплохо, создавали моменты, преимущество было значительным. Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал держаться, а грубые ошибки позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Удача была на нашей стороне. Затем мы выравняли игру, справились. Тяжёлая трудовая победа, календарь сложный», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.