Игрок «Оренбурга» Хотулёв: на мне не дали 100% пенальти. Нужно было смотреть VAR

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 25-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором его команда уступила со счётом 0:1.

— Что случилось в штрафной «Зенита», когда ты держался за лицо?

— По мне, это 100-процентный пенальти. Надо посмотреть видео. Это ощущение. Для меня непонятно, когда человек даже не идёт смотреть и не слушает. Он просто говорит, якобы сам находится около эпизода, — передаёт слова Хотулёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте. Хозяева повели в счёте после точного обводящего удара полузащитника Клаудиньо. Ему ассистировал нападающий Матео Кассьерра.

В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в 10-м туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.