«Ковентри Сити» — «Ман Юнайтед»: команды определят финалиста Кубка Англии в серии пенальти

В эти минуты идёт полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играют «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Роберт Джонс. На момент написания новости счёт в матче — 3:3. Команды определят финалиста Кубка Англии в серии пенальти.

На 23-й минуте матча счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей. Ему ассистировал защитник Диогу Дало. На 45+1-й минуте матча забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр с передачи Бруну Фернандеша. На 58-й минуте забил уже сам Бруну Фернандеш.

Однако хозяева восстановили равновесие в счёте за 25 минут до конца матча: на 71-й минуте забил нападающий хозяев Эллис Симмс, на 79-й минуте забил Каллум О'Харе, а на 90+5-й минуте Хаджи Райт с пенальти сравнял счёт в матче и перевёл игру в дополнительное время, по итогам которого ни одна из команд не вышла вперёд. Гол хозяев в концовке дополнительного времени был отменён из-за офсайда после просмотра видеоповтора.