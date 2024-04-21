Клаудиньо — о победе над «Оренбургом»: пришлось пострадать сегодня, чтобы набрать три очка

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о победе над «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Действительно, пришлось пострадать сегодня, чтобы набрать три очка. Не самый лучший второй тайм в нашем исполнении. Соперник прессинговал, нам многое не удавалось. Несмотря на победу, стоит признать, что нельзя допускать таких таймов, тем более когда мы играем дома. Должны гораздо раньше решать исход встречи. При всём уважении к сопернику должны создавать больше моментов и забивать мячей. Сегодня во втором тайме, к сожалению, не совсем получалась наша игра. Будем делать выводы, исходя из ошибок, и не повторять их впредь», – приводит слова Клаудиньо пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.