Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Ливерпуль 1:3, результат матча 34-го тура АПЛ 21 апреля 2024 года

«Ливерпуль» на выезде победил «Фулхэм» в матче 34-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Александер-Арнольд – 32'     1:1 Кастань – 45+2'     1:2 Гравенберх – 53'     1:3 Жота – 72'    

На 32-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. В концовке первого тайма защитник Тимоти Кастань забил ответный мяч хозяев. На 53-й минуте полузащитник Райан Гравенберх вывел «Ливерпуль» вперёд. На 72-й минуте нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча. «Фулхэм» находится на 12-й строчке, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (74).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android