«Ливерпуль» на выезде победил «Фулхэм» в матче 34-го тура АПЛ

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.
На 32-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. В концовке первого тайма защитник Тимоти Кастань забил ответный мяч хозяев. На 53-й минуте полузащитник Райан Гравенберх вывел «Ливерпуль» вперёд. На 72-й минуте нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей.
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 33 матча. «Фулхэм» находится на 12-й строчке, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» (74).
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