«Манчестер Юнайтед» стал рекордсменом по количеству выходов в финал Кубка Англии

21 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играли «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Роберт Джонс. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержали гости со счётом 4:2. Таким образом, манкунианцы вышли в финал турнира.

Теперь «Манчестер Юнайтед» выходил в финал Кубка Англии чаще (22 раза), чем любая другая команда в истории турнира. Манкунианцы обогнали лондонский «Арсенал» по этому показателю (21).

В решающей игре Кубка Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 25 мая 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Отметим, что «Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.