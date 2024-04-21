Судья не засчитал гол «Барселоны» в ворота «Реала» после спорного момента

В эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) проходит центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» встречается с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:1.

На шестой минуте защитник гостей Андреас Кристенсен вывел свою команду вперёд, точно пробив после углового. На 18-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сравнял счёт с пенальти.

В середине первого тайма вингер сине-гранатовых Ламин Ямал после навеса в штрафную пяткой переправил мяч в ворота Андрея Лунина. Голкипер мадридцев сумел отбить удар на самой ленточке ворот. В эпизод вмешался VAR, чтобы определить, пересёк ли мяч полностью линию ворот. Рефери посчитал, что гола не было.

Фото: Кадр из трансляции

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Напомним, «Реал» в прошлом туре одолел на выезде «Мальорку» (1:0). Команда Карло Анчелотти одержала четвёртую победу подряд. Сейчас у «Реала» 78 очков и первая строчка в турнирной таблице, мадридская команда опережает идущую второй «Барселону» на восемь очков. Каталонцы с тем же счётом на выезде обыграли «Кадис», также продлив победную серию до четырёх матчей.