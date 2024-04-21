В «Спартаке» отказались комментировать поиски нового главного тренера
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» со счётом 5:1 не стал комментировать поиски главного тренера команды.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16' 1:1 Голенков – 37' 1:2 Медина – 54' 1:3 Медина – 60' 1:4 Мартинс – 76' 1:5 Бонгонда – 90+4'
«Мне понравилось, как команда боролась и играла, но есть куда прибавлять. Не могу комментировать, ведутся ли поиски главного тренера. Это было бы неправильно. Такие переговоры должны вестись в тишине», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.
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