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«ПСЖ» разгромил «Лион» в матче 30-го тура французской Лиги 1

«ПСЖ» разгромил «Лион» в матче 30-го тура французской Лиги 1
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Лион». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 4:1.

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Лион
Лион
1:0 Матич – 3'     2:0 Бералдо – 6'     3:0 Рамуш – 33'     3:1 Нуама – 37'     4:1 Рамуш – 42'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Лукас Бералдо и форвард Гонсалу Рамуш (дважды). Ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Лиона» Неманья Матич. В составе гостей отличился полузащитник Эрнест Нуама.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 29 матчей. «Лион» находится на восьмой строчке, заработав 41 очко после 30 игр.

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