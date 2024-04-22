«ПСЖ» разгромил «Лион» в матче 30-го тура французской Лиги 1
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Лион». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 4:1.
Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Лион
Лион
1:0 Матич – 3' 2:0 Бералдо – 6' 3:0 Рамуш – 33' 3:1 Нуама – 37' 4:1 Рамуш – 42'
В составе хозяев забитыми мячами отметились защитник Лукас Бералдо и форвард Гонсалу Рамуш (дважды). Ещё один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Лиона» Неманья Матич. В составе гостей отличился полузащитник Эрнест Нуама.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 29 матчей. «Лион» находится на восьмой строчке, заработав 41 очко после 30 игр.
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