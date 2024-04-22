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Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Барселоной» в Примере

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Барселоной» в Примере
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:2).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Это был очень упорный, равный и конкурентный матч против сильного соперника, который отдал все силы, чтобы снова попытаться вернуться в чемпионскую гонку. Мы смогли хорошо справиться с ситуацией. Дважды нам нужно было отыграться, и мы смогли это сделать, и из последних сил, с последней каплей энергии, которая у нас была на этой неделе. Это неделя будет незабываемой. Теперь нам нужно подготовиться к последней части сезона, но у нас хорошие позиции, большое желание, энтузиазм и фантастическая атмосфера на «Бернабеу». Я верю, что вместе мы сможем добиться чего-то позитивного в этом сезоне», — приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

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