«Реал» + «Барса» = шедевр

Пять голов и победный от Беллингема в добавленное время! Но к судье точно будут вопросы.

Матч «Реала» и «Барселоны» изначально считался последним шансом на интригу в этом чемпионате Испании. Правда, каталонцам было необходимо только побеждать. Несмотря на это, Хави выбрал чуть более аккуратный состав с Кристенсеном в полузащите, а не Педри. А вот «Реал» выглядел весьма смело. Линия обороны (Камавинга, Рюдигер, Тчуамени, Васкес) была наполнена полузащитниками. Видимо, поэтому нашлось место в центре поля для Модрича, который в этом сезоне в половине случаев начинал на скамейке.

Встреча фактически началась с гола гостей. Рафинья навесил с углового на дальнюю штангу, а Кристенсен забил головой. Непонятно, что тут больше удивило: ошибка Лунина на выходе или пассивность Крооса, который был первым на мяче, но устранился от борьбы.

Гол Кристенсена Фото: Кадр трансляции

Вообще, «Реал» выглядел на удивление безобразно при навесах «Барсы» в штрафную. Хозяева будто выключались. Ямал едва не переправил мяч в ворота, но с ленточки вынес Лунин. Были у «Барсы» и другие моменты после подач верхом. В целом это едва ли не единственное слабое место у современного «Реала». Особенно учитывая единственное поражение в этом сезоне Ла Лиги (три навеса «Атлетико» — три гола головой).

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Однако «Реалу» не нужно играть лучше соперника, чтобы забивать. У Лукаса Васкеса случился приступ гениальности, и он обвёл в штрафной сначала Канселу, а затем и Кубарси. Дальше бежать не потребовалось, потому что он упал от контакта с 17-летним защитником «Барселоны». Судья назначил пенальти, который спокойно реализовал Винисиус — 1:1. На этом проблемы каталонцев не закончились. Перед самым перерывом де Йонг получил травму (да, опять).

Травма де Йонга Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме «Барселона» сделала много перестановок. В какой-то момент счёт по заменам стал 4:0. У «Барсы» на поле появились Феликс и Торрес, а забил Фермин, который тоже вышел на замену. Могло показаться, что кто-то из гостей находился в офсайде, но повтор показал, что гол был засчитан верно. «Барселона» снова вышла вперёд.

Однако на этот раз «Реал» отыгрался ещё быстрее, чем в первом тайме. Через четыре минуты прострел Винисиуса на дальнюю штангу в одно касание замкнул Васкес. У хозяев получилась настолько быстрая комбинация, что никто из соперников даже не успел навязать борьбу.

Васкес замыкает прострел Винисиуса Фото: Кадр трансляции

Если кто-то в конце матча и был близок к победе, то скорее «Реал». Винисиус не использовал чистый выход один на один, а вот Беллингем свой момент не упустил. На 90+1-й минуте забил с угла вратарской. Причём ассист (как и весь матч) сделал Васкес, который редко выходит в основе.

Решающий гол Беллингема Фото: Кадр трансляции

Победа мадридцев закрыла вопрос о чемпионстве. 11 очков за шесть туров математически реально отыграть, но не с таким «Реалом».