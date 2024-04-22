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Диего Симеоне прокомментировал неожиданное поражение от «Алавеса»

Диего Симеоне прокомментировал неожиданное поражение от «Алавеса»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги поражения в гостевом матче 32-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (0:2).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Бенавидес – 15'     2:0 Риоха – 90+2'    

«Для нас наступил момент, когда мы должны сохранять спокойствие и работать, зная, что нас будут критиковать. Нам предстоит пережить непростую неделю, но это футбол, и мы живём ради этого.

Понятно, что мы знаем причины того, что происходит с нами в гостевых матчах, но, очевидно, мы не в состоянии это решить. От нас, как тренерского штаба, зависит улучшение этого аспекта, чего нам пока не удалось сделать в этом сезоне», – приводит слова Симеоне AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, на счету «Атлетико» 61 очко. Мадридская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая перед очной встречей «Атлетик» из Бильбао на три балла. «Алавес» с 35 очками идёт 13-й позиции.

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