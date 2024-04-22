Диего Симеоне прокомментировал неожиданное поражение от «Алавеса»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги поражения в гостевом матче 32-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (0:2).

«Для нас наступил момент, когда мы должны сохранять спокойствие и работать, зная, что нас будут критиковать. Нам предстоит пережить непростую неделю, но это футбол, и мы живём ради этого.

Понятно, что мы знаем причины того, что происходит с нами в гостевых матчах, но, очевидно, мы не в состоянии это решить. От нас, как тренерского штаба, зависит улучшение этого аспекта, чего нам пока не удалось сделать в этом сезоне», – приводит слова Симеоне AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Отметим, на счету «Атлетико» 61 очко. Мадридская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая перед очной встречей «Атлетик» из Бильбао на три балла. «Алавес» с 35 очками идёт 13-й позиции.

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами: