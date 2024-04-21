«Атлетико» проиграл «Алавесу» в матче 32-го тура испанской Примеры

Сегодня, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встретились «Алавес» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч начался в 19:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 15-й минуте Карлос Бенавидес вывел хозяев вперёд. В компенсированное время Луис Риоха установил окончательный счёт.

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На счету «Атлетико» 61 очко. Мадридская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Алавес» с 35 очками идёт 13-м.

Ранее в 32-м туре испанской Примеры «Альмерия» дома проиграла «Вильярреалу» (1:2).