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«Атлетико» проиграл «Алавесу» в матче 32-го тура испанской Примеры

«Атлетико» проиграл «Алавесу» в матче 32-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 21 апреля, состоялся матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встретились «Алавес» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч начался в 19:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Бенавидес – 15'     2:0 Риоха – 90+2'    

На 15-й минуте Карлос Бенавидес вывел хозяев вперёд. В компенсированное время Луис Риоха установил окончательный счёт.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На счету «Атлетико» 61 очко. Мадридская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Алавес» с 35 очками идёт 13-м.

Ранее в 32-м туре испанской Примеры «Альмерия» дома проиграла «Вильярреалу» (1:2).

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