Леонид Федун — об Абаскале: Гильермо растерялся, было видно, что он поплыл

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«С тренером всё понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» объявил об уходе Абаскаля 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.