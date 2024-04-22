Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитники ЦСКА Дивеев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после матча с «Ахматом»

Защитники ЦСКА Дивеев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после матча с «Ахматом»
Комментарии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша приглашены на заседание КДК после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение команды ЦСКА в матче с «Ахматом» — два удаления. Рассмотрим серьёзные нарушения правил Роши и Дивеева. Оба футболиста ЦСКА приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра между ЦСКА и «Ахматом» состоялась в минувшую субботу, 20 апреля. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Бернарда Бериши и Мохамеда Конате. Дивеев и Роша были удалены по ходу этой игры.

Материалы по теме
Тарханов: потеря Роши, Дивеева и Аббоса не сильно отразится на ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android