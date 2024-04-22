Защитники ЦСКА Дивеев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после матча с «Ахматом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша приглашены на заседание КДК после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение команды ЦСКА в матче с «Ахматом» — два удаления. Рассмотрим серьёзные нарушения правил Роши и Дивеева. Оба футболиста ЦСКА приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра между ЦСКА и «Ахматом» состоялась в минувшую субботу, 20 апреля. Грозненцы одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Бернарда Бериши и Мохамеда Конате. Дивеев и Роша были удалены по ходу этой игры.