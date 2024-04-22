Арбитр Афанасьева: поднимаю флаг и слышу: «Девушка, выходите за меня замуж»

Российская судья Карина Афанасьева, ставшая главным арбитром финала Кубка Саудовской Аравии по футболу среди женских команд, в интервью «Чемпионату» рассказала работе на мужских матчах в начале карьеры

«Какого-то осуждения с трибун никогда не было. Но к нам всегда было много внимания. Мы вдвоём с другой девушкой-арбитром приезжали в область, в какой-нибудь посёлок. И там сразу слышали: «Девчонки, вашей маме зять не нужен?» Всё время женихов советовали, сватали, это классика. Как-то работала на бровке, поднимаю флаг, а со спины слышу: «Девушка, выходите за меня замуж». Однажды спросили: «Вы специально из Бразилии приехали судить наш матч?» Отвечала: «Конечно, к вам направили лучших иностранных судей, у вас самая важная игра». Это всё в шутку, не обидно. А потом все быстро друг к другу привыкали, область небольшая, все всех знают», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.