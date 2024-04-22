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Семак: «Зенит» меньше всех пропускает, больше всех забивает — никаких проблем не вижу

Семак: «Зенит» меньше всех пропускает, больше всех забивает — никаких проблем не вижу
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о понизившейся результативности сине-бело-голубых. В последних семи матчах (товарищеских и официальных) «Зенит» забил семь голов — по голу в каждой игре. Ранее уровень результативности петербуржцев был выше этой планки.

«Как отношусь к тому, что у „Зенита“ лишь семь голов в семи матчах? Нормально отношусь. Главное — набирать очки. Это во-первых. А во-вторых, по забитым мячам наша команда тоже находится на первом месте. Меньше всех пропускаем, больше всех забиваем, никаких проблем не вижу. Конечно, нам всегда хочется радовать болельщиков большим количеством забитых мячей, но не всегда это получается», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

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